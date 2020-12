Bijbelgenootschap maakt podcast over bijbellezen

Het Nederlands Bijbelgenootschap komt met een podcastserie waarin bekende christelijke Nederlanders vertellen over hun worsteling met bijbellezen en hoe ze daar een weg in hebben gevonden.

Zeven op de tien bijbellezers hebben het voornemen vaker of langer in de Bijbel te lezen, bleek vorige maand uit een enquête van het bijbelgenootschap. Maar mensen vinden het niet eenvoudig daarmee te beginnen of om het vol te houden.

In de podcastserie Bijbelbekentenissen komen Corien Oranje, Leo Fijen, Jannica van Barneveld, Frank Bosman, Don Ceder en Jacobine Geel aan het woord. Voor schrijver Corien Oranje gold dat ze de lat voor zichzelf te hoog had gelegd. ‘Bijbellezen moest drie keer per dag en ook ’s avonds nog’, vertelt ze. ‘Dat hield ik niet vol en dus voelde ik me schuldig. Nu ontbijt ik met een bijbelpodcast. Een nieuwe gewoonte waar ik heel blij mee ben.'

