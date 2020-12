Hoe vieren christenen over de wereld kerst? Zeven foto’s van volle kerken tot internetdiensten

In de Saint-Sulpice van Parijs komen mensen samen rond middernacht om kerst te vieren. Bij de Fransen geld een avondklok, maar het is op Kerstavond wel toegestaan om in kleine kring met familie bij elkaar te komen.

Enkele gelovigen in Dortmund komen bijeen in de Mariakerk van Dortmund. Mensen zitten op gemarkeerde plekken om afstand van elkaar te houden. Ina FASSBENDER / AFP

Gelovigen (op het scherm) bij een online Kerstmis in de Yoid Full Gospel Church van Seoul. De regering van de stad heeft samenkomsten van meer dan vijf personen verboden in strijd tegen het coronavirus.

Kerst in Palestina

De patriarch van de Pierbattista Pizzaballa gaat voor in een mis in de Geboortekerk in Bethlehem in het bezette gebied op de West Bank.

beeld AFP / Hazem Bader