Onderzoeksrapport: apologeet Ravi Zacharias maakte zich schuldig aan seksueel wangedrag

De christelijke apologeet Ravi Zacharias, die in mei dit jaar overleed, heeft zich seksueel misdragen . Dat oordeelt een commissie die in opdracht van het Ravi Zacharias International Ministeries onderzoek deed naar Zacharias’ gedrag.

Zacharias (1946-2020) werd in 2017 door een Canadese vrouw beschuldigd van het sturen van seksueel getinte berichten. Hij wees deze klacht van de hand, en de zaak werd geschikt. In oktober sprak Christianity Today echter met drie vrouwen die Zacharias eveneens van seksueel wangedrag beschuldigden. Zo zou hij de vrouwen in een spa waarvan hij mede-eigenaar was hebben betast en masturbeerde hij in hun bijzijn. De stichting die Zacharias oprichtte om zijn werk te verspreiden, Ravi Za..

