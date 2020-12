Kerstlied van broer en zussen

Jeruzalem

Waar het groots aangepakte 'O kom, o kom Immanuel' via YouTube christelijk Nederland wil verenigen, poogt het veel soberder lied ‘Ven Señor Jesús, Maranathá' dit wereldwijd te doen. Meerstemmig en zonder muzikale begeleiding zingen een broer en drie zussen in tien talen ‘Kom, Heer Jezus, Maranatha’. Samen rond een microfoon herhalen ze de zin in onder meer het Chinees, Hebreeuws en Russisch. Het laatste, Aramese woord is vol verwachting en betekent ‘onze Heer komt', ‘Onze Heer is gekomen', maar ook ‘Onze Heer zál komen'. De katholieke broer en zussen, geboren in Duitsland en opgegroeid in Ecuador, vormen samen het a-capellakoor Harpa Dei. Dit..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .