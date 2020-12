Kerst is dit jaar in Irak voor het eerst een nationale feestdag. Dat heeft het parlement eerder deze maand besloten, aan de vooravond van het bezoek van paus Franciscus aan Irak in maart.

Kerkgangers in de Chaldeeuws-Katholieke Kerk van Mar Addai in Karemlash, in het noorden van Irak.

Bagdad

Christenen zijn een minderheid in Irak; zo’n 95 procent van de inwoners is moslim. Patriarch Louis Raphaël I Sako, hoofd van de Chaldeeuws-Katholieke Kerk, had de overheid herhaaldelijk gevraagd Kerstmis tot officiële feestdag uit te roepen. In een aantal provincies was dit al het geval.

Volgens Faraj Benoit Camurat, die als directeur van ontwikkelingsorganisatie Fraternité werkzaam is in Irak, heeft de beslissing van het parlement te maken met de opstelling van christenen in het land. Dat zegt hij tegen de Franse krant La Croix. ‘Christenen hebben in de frontlinie gestaan bij de aanpak van corona. Veel gezondheidsinstellingen zijn christelijk en kerken hebben voedselpakketten uitgedeeld aan mensen die het zwaarst werden getroffen.'

