In Utrecht wonen 25.000 Maria’s. Dit zijn vier van hen. ‘Ik heet Maria. En dat vind ik geweldig’

Maria, de jonge vrouw die Jezus baarde, is niet weg te denken uit het kerstverhaal. Zij is zeker niet de enige met die naam, zo blijkt uit het Utrechtse project ‘Maria’s van Utrecht’.

In Nederland was de naam Maria razend populair, maar vanaf 1945 loopt het aantal nieuwgeboren Maria’s alleen maar meer terug. Toch wonen alleen al in Utrecht nog zo’n 25.000 vrouwen én mannen die ‘Maria’ in hun voornaam hebben. Twaalf van hen vertelden hun verhaal en drie fotografen zetten hen op de foto: Arco Krijgsman, Arend-Jan Westerhuis en Ruth Catsburg.

De portretten hadden tijdens de kerstdagen in de Utrechtse Jacobikerk moeten hangen, maar het beruchte coronavirus saboteerde de geplande tentoonstelling. Nu blijven de foto’s en verhalen over. Zoals dat van Maria Berghuis (30), die in 2019 het uitzicht op een geboorte wel extra bijzonder beleefde: eind december was ze uitgerekend en op tweede kerstdag beviel ze van een dochter. Of h..

