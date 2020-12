Enis Odaci: ‘De islam is een weg om vrede te bereiken tussen arm en rijk, tussen mens en medemens’

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Vandaag: Enis Odaci (45), publicist, hoofd online opinieblad Volzin en oprichter stichting Humanislam.

Enis Odaci: 'Thuis leerde ik dat je God niet moet lastigvallen met de vraag of vrouwen al dan niet een rok of hoofddoek moeten dragen.'

‘Ik ben geboren in het Turkse Antakya, bij christenen beter bekend als de plaats Antiochië waar de apostel Paulus zijn eerste gemeente stichtte. Mijn vader emigreerde begin jaren zeventig als gastarbeider naar Nederland. Ik leefde op het platteland, in armoedige omstandigheden. Kinderen werden destijds niet gevaccineerd. Ik heb daar het poliovirus opgelopen, waardoor ik verlamd raakte. Op tweejarige leeftijd mocht ik ook naar Nederland komen. Veel mensen vinden mijn verhaal zielig, maar ik heb weinig moeite met mijn handicap. Als je een ongeluk krijgt, moet je leren loslaten. Als je niet anders gewend bent, gaat er een wereld voor je open. Als kind kroop ik over de grond. Mijn eerste jaren bracht ik door in het speciaal onderwijs. Ik zat..

