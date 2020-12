Gereformeerde Bond steekt kerk van Duitse dominee Latzel hart onder de riem

Amersfoort

Latzel (53) werd in november door een rechtbank in Bremen veroordeeld tot een geldboete van 8100 euro omdat hij homo’s ‘misdadigers’ zou hebben genoemd. De rechter zag dat als haatprediken en volksopruiing.

De Evangelische Kerk Bremen, waarbinnen Latzel werkt, nam het ernstig op dat een dominee uit hun kerkverband is veroordeeld voor opruiing en besloot daarom de predikant te schorsen.

Latzel is predikant van de Sint Martinigemeente in Bremen. In een brief betoont de Gereformeerde Bond, een behoudende stroming binnen de Protestantse Kerk in Nederland, zijn meeleven aan de kerkenraad. ‘Met u vinden we he..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .