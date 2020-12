‘Betrokkenheid bij de omgeving kan kerken doen groeien in geloof én aantal’

Een kerk die actief is in de buurt, kan daardoor groeien: in geloof, in navolging en ook in aantallen. Dat blijkt volgens Hannah Rich uit haar onderzoek in Engeland.

Londen

Het is de paradox van de Anglicaanse Kerk van Engeland, zegt onderzoeker Hannah Rich. Aan de ene kant is het een en al krimp en leegloop. In 1983 noemde nog 40 procent van de bevolking zich anglicaans, in 2008 bijna een kwart, nu nog maar 12 procent. Onder de 45 jaar is het hooguit 3, 4 procent. Aan de andere kant is de kerk het kloppend hart van de samenleving. Waar nood is, is de kerk er om te helpen, met voedselbanken, daklozenopvang, schuldhulp en tal van projecten in de buurt. En de vraag daarnaar neemt alleen maar toe. Een krimpende kerk vervult een steeds grotere rol.

Tot zover weinig nieuws, ook niet voor Nederland, waar de sociale functie van kerken en moskeeën alleen al in Rotterdam zo’n tweehonderd miljoen euro per jaar w..

