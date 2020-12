Dit zijn onze 10 best gelezen geloofsverhalen van 2020

2020 is bijna voorbij, hét moment om terug te blikken op dit bijzondere jaar. Hieronder vindt u een selectie van de best gelezen verhalen uit de rubriek kerk & geloof.

Deze best gelezen geloofsverhalen zijn niet alleen artikelen met hoge bezoekcijfers, maar ook verhalen met een bovengemiddeld lange leestijd. Van een uitgebreid achtergrond verhaal over seksueel misbruik in kerkelijke kring tot alle mogelijke kandidaten die paus Franciscus kunnen opvolgen.

1. Almatine Leene is de nieuwe Theoloog des Vaderlands: ‘Kerken mogen meer uit hun schulp kruipen’

Almatine Leene, verhuisde dit jaar terug naar Nederland om de eerste vrouwelijke dominee te worden van de gereformeerd-vrijgemaakte kerk. Plots werd ze ook verkozen tot nieuwe Theoloog des Vaderlands. ‘In Zuid-Afrika heb ik gezien wat kerken kunnen betekenen voor de directe omgeving, de mensen in de buurt of wijk. De meeste kerken zijn 24 uur per dag open, en niet alleen op zondag.’

2. Hoe een man twee vrouwen misbruikte en gewoon weer oudste in een kerk kon worden

Een uitgebreid artikel over seksueel misbruik in kerkelijke kring. Twee jonge, kwetsbare vrouwen krijgen via Refoweb contact met een man die zich als pastoraal hulpverlener opstelt. De begeleiding mondt uit in seksueel misbruik. Kerkleiders die zijn verhaal kennen, kijken weg. ‘Ik was gewaarschuwd voor loverboys bij het schoolhek. Niet voor volwassen christelijke mannen die zich als hulpverlener voordoen.’

3. Evangelist Joshua Kotadiny: ‘De kerk zwijgt niet over racisme. Je kunt hier terecht’

Wereldwijd werden dit jaar Black Lives Matters-protesten gehouden. Evangelist Joshua Kotadiny organiseerde in de Amsterdamse Bijlmer een christelijke vredesmars tegen racisme. Hij wil laten zien dat het christendom voor vrede staat en dat God van iedereen houdt - wit en zwart. ‘Ik geloof dat Nederland dit echt een keer onder ogen moet zien.’

4. Waarom niet kunnen zingen een ramp is voor de kerk

Door de coronacrisis moesten de kerken in het voorjaar sluiten. Toen de kerkdeuren weer open konden, bleek dat zingen voorlopig werd afgeraden. Natuurlijk, psalmen, hymnen en geestelijke liederen kunnen buiten de kerk gezongen worden. Toch zal dat niet goedmaken dat er voorlopig in kerkdiensten niet gezongen kan worden, zeggen kerkmusici en theologen.

5. Dominee Huijser: ‘Misschien is nu het punt gekomen om God meer gehoorzaam te zijn dan de mensen’

In het najaar, bij het begin van de tweede golf, ontstond er ophef over kerken die, tegen het overheidsadvies in, grote groepen kerkgangers bleven ontvangen in de zondagse diensten. De overheid mag niet van kerken vragen met maar dertig mensen samen te komen, vindt dominee Arie Huijser. In zijn kerk waarschuwde hij ervoor ‘nooit toegeeflijk te zijn’ richting de overheid als dat in strijd is met Gods geboden.

6. Kees Kraayenoord: ‘De woede over het vertrek van jongeren mis ik in veel kerken’

Hij is het gezicht van de groeiende evangelicale megakerken op de Biblebelt. In zijn kantoor op een industrieterrein in Veenendaal spraken we Kees Kraayenoord over livestreams tijdens corona, de groei van Mozaiek en het principe: je bent welkom zoals je bent. ‘Als jongeren dreigen weg te lopen uit Gods huis, dan sla je toch op de grond van woede.’

7. Wie wordt de opvolger van Franciscus? Alle mogelijke kandidaten op een rij

Vaticaanwatchers hebben hun lijstjes ‘papabili’ (mogelijke pauskandidaten) altijd bij de hand. Zo ook NOS-correspondent Andrea Vreede en onze ‘eigen’ Vaticaanwatcher Hendro Munsterman. Regelmatig maken zij aantekeningen in hun boekjes of houden anekdotes in hun achterhoofd, want je weet maar nooit: een conclaaf kan zomaar voor de deur staan.

8. In Hasselt was het kwaad begin maart al geschied. ‘Hier kun je geen schuldigen aanwijzen’

Het coronavirus trok begin dit jaar diepe sporen door het christelijke Hasselt. In korte tijd waren er dertien doden te betreuren. Schuldigen aanwijzen doen de inwoners niet. ‘Mensen wijzen niet met de vinger, maar steken de hand uit.’

9. De ‘coming out’ van een moeder

Geja van Reenen uit Barneveld beschreef hoe het voor haar als moeder, christen en meelevend kerklid was dat haar zoon als homo uit de kast kwam. ‘Ik kreeg vandaag nog een reactie: ‘Dank, dank, dank, er is eindelijk iets voor ouders’.’

10. Gerry Bos, de eerste vrijgemaakte vrouw die dominee mocht worden, aan de slag in een NGK

Ze was bereid de weg te banen voor de jongere generatie vrouwelijke predikanten binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Gerry Bos (62) was in januari vorig jaar de eerste vrouw in die kerken die beroepbaar was als predikant. Maar meerdere vrijgemaakt-gereformeerde kerken die een dominee zochten, haakten na een eerste kennismaking af.