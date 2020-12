Begrijpt Nederland reformatorische christenen nog wel? ‘We moeten uitdelen van wat we hebben ontvangen’

Het was een typerend moment. NRC-columniste Rosanne Hertzberger schreef begin oktober over de honderden kerkgangers in Staphorst, dat ze het ‘ergens wel jaloersmakend’ vond ‘dat er iets zo belangrijks in hun leven was, iets heiligs, dat alles te boven ging, waarvoor het noodzakelijk was ook in coronatijden lijfelijk op te komen dagen’. Haar column werd door veel reformatorische christenen gedeeld op sociale media. Het was alsof er een zucht van verlichting door de gemeenschap ging - eindelijk iemand die ons begrijpt.

Peter Schalk, sinds vijf jaar senator voor de SGP en als bestuurder gepokt en gemazeld in de bevindelijk-gereformeerde w..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .