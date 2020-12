Vloggen over Kerst verbindt

Pieter Both, dominee van de Hervormde Gemeente in Harderwijk, maakte een vlog, waarmee hij nu drieduizend kinderen heeft bereikt met het kerstevangelie.

Zes kerstvieringen op drie basisscholen zou dominee Pieter Both van de Hervormde Gemeente in Harderwijk leiden afgelopen week. In zijn eigen kerk zou hij honderden kinderen ontvangen voor een kerstdienst. Door de nieuwe lockdown hoefde hij echter op geen enkele school te verschijnen en komt er geen kind naar zijn kerk. Hij ging wel aan de slag en maakte onder meer een vlog, waarmee hij in plaats van enkele honderden leerlingen nu zo’n drieduizend kinderen bereikt met het kerstevangelie.

Both: 'Ik vind het op dit moment maar een saaie bedoening in de kerk. De hele entourage van Kerst mist. Maar je kunt wachten totdat deze lockdown weer voorbij is, of je bedenkt iets om er goed doorheen te komen.' Daarom ontvingen alle kindere..

