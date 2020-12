Rassentheorie verdeelt baptisten in de VS

Is het de enige manier om rassenongelijkheid bloot te leggen, of een giftige en ‘on-bijbelse’ ideologie? De ‘kritische rassentheorie’ dreigt voor de Zuidelijke Baptisten in de VS te worden wat homoseksualiteit is voor veel andere kerken.

Augusta

Het grootste protestantse kerkverband van de Verenigde Staten schudt op zijn grondvesten. Waar de Southern Baptist Convention (SBC) vorig jaar nog wilde inzetten op een toename van het aantal zwarte lidkerken, hebben inmiddels een aantal Afro-Amerikaanse dominees en gemeenten het behoudend evangelicale kerkgenootschap verlaten. Onder hen universitair docent en dominee van Church Without Walls in Houston Ralph D. West, die zijn kerk ‘lege woorden’ over het bestrijden van racisme verwijt.

Het grote geschilpunt in de 14,5 miljoen leden tellende kerk is een wetenschappelijke theorie, de ‘critical race theory’ (CRT). Die verklaart verschillen in inkomen, opleiding, maatschappelijke kansen, gezondheid en levensverwac..

