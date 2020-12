Blogsbladen

De kerkbladen staan vol kerstmeditaties. ‘Heeft God een warm welkom nodig in onze herbergen?’, vraagt dominee Kim Magnée zich af in het remonstrantse tijdschrift AdRem. ‘Of gebeurt juist vaak het omgekeerde, en worden we verrast, getroost, beschaamd door die glimp van God die ondanks onszelf deze wereld en ons leven binnen kiert en die maakt dat we het anders willen gaan doen?’

In De Waarheidsvriend verwoordt dominee Marten Visser de kortste versie van het kerstverhaal: ‘het Woord is vlees geworden.’ ‘God verbindt Zich op de meest ingrijpende manier aan deze aarde’, schrijft hij. ‘De hemel komt naar de aarde, als belofte dat wij aardlingen ooit hemels zullen zijn.’

Dominee ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .