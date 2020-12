De jongerengroep van de Mevlana Moskee is populair, ook in coronatijden: ‘Je kunt hier vrijer met elkaar praten’

Amersfoort

De gebedsruimte van de Mevlana Moskee is ruim, met klassiek zacht tapijt en een preekstoel. Vanwege de coronacrisis mogen de gelovigen alleen op met tape gemarkeerde plekken bidden.

Zo klassiek als de moskee is, zo eigentijds is de jongerenruimte die naast de moskee staat. In de grote ruimte staan een pooltafel en tafeltennistafel. Sinds een paar maanden is er ook een boksbalautomaat waar de jongens onlangs nog hun krachten hebben gemeten met wijkagent Ayhan.

De moskee hoort bij de Islamitische Stichting Nederland, de belangrijkste Turkse moskeekoepel. Een jongerencommissie organiseert veel activiteiten, van sport en spel, tot islamitische catechese en politieke excursies. Ondanks de beperkingen die er zijn vanwege corona, blijve..

