Een gebed van Almatine Leene: ‘Juist nu hebben we Uw heiligheid nodig’

‘Voor mij was dit een jaar van grote veranderingen’, vertelt theoloog Almatine Leene. ‘Ik kreeg een nieuwe baan als predikant van de vrijgemaakt-gereformeerde gemeente in Hattem-Noord, verhuisde midden in de coronatijd van Zuid-Afrika naar Nederland en werd vorige maand gekozen tot nieuwe Theoloog des Vaderlands. Al die veranderingen had ik een jaar geleden niet kunnen bedenken.’

‘Het is fijn om weer in Nederland te zijn en dichter bij mijn ouders te wonen’, gaat Leene verder, ‘maar ik voel ook heimwee naar Zuid-Afrika. Ik mis het mooie landschap, de cultuur, onze vrienden en de gemeenteleden van de Nederduitse Gereformeerde Kerk waar ik predikant was. Het allermooiste van dit jaar is dat mijn man en ik in al die veranderingen Gods leiding hebben ervaren. We hebben ervaren hoezeer Hij betrokken is op ons leven en dat is enorm bemoedigend.

Deze decembermaand leef ik heel anders naar Kerst toe dan voorgaande jaren. Dat komt door onze verhuizing. In Zuid-Afrika is het nu hartje zomer. Omdat de meeste mensen met Kerst op vakantie zijn, vierden wij onze kerstdienst altijd al in november. Dit jaar leef ik bewuster toe n..

