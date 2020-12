CBS: De ontkerkelijking zet door. Vijf trends uit het rapport Religie in Nederland

1. minder christenen

Zowel het aandeel katholieken als protestanten loopt terug: In 2019 gaf 20 procent van de Nederlanders aan katholiek te zijn, een jaar eerder was dat 22 procent. Bijna 15 procent zei in 2019 tot een protestantse kerk te behoren, tegen 16 procent in 2018. Ter vergelijking: in 1960 was ruim 80 procent katholiek of protestant. Bij moslims is het beeld redelijk stabiel. In 2012 gaf 4,5 procent aan zich tot de islamitische geloofsgroep te rekenen, in 2019 was dat 5,0 procent.