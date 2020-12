Protestantse christenen geloviger dan katholieken

Rooms-katholieken staan veel losser in het geloof dan protestanten. Een op de tien katholieken gelooft niet in God. Onder christenen in de protestantse hoek is een veel groter deel, 98 procent, overtuigd van het bestaan van God.

Den Haag

Ook de geloofstwijfel is onder katholieken aanzienlijk groter dan bij protestanten, blijkt uit onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag publiceert: een op de drie katholieken gelooft rotsvast in God, bij de protestanten is dat met 65 procent dubbel zo veel. Het is voor het eerst dat het CBS in terugkerend onderzoek naar religieuze betrokkenheid doorvraagt in hoeverre Nederlanders in een god geloven. In eerdere jaren lag de nadruk op de vraag of Nederlanders zichzelf rekenen tot een religieuze groepering. Kantelpunt was 2017, toen voor het eerst meer dan de helft van de Nederlanders zich niet meer tot een religieuze groepering rekende. Die stijging zette door naar 54 procent in 2019.

Het is te kort door de bocht..

