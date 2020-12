Johannes 1 met opbeurend woord ‘licht’ populairste bijbeltekst

Johannes 1 (In het begin was het Woord…) heeft na drie jaar Psalm 23 (De Heer is mijn Herder…) van de troon gestoten als populairste bijbeltekst op debijbel.nl.

Haarlem

Dat blijkt uit het jaaroverzicht 2020 van de website van het Nederlands Bijbelgenootschap. Het eerste hoofdstuk van het bijbelboek Johannes bevat na het fameuze begin een zin met opbeurende woorden: ‘In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen’.

‘Het is goed mogelijk dat veel mensen deze tekst aanklikten vanwege de coronacrisis die zorgt voor een sfeer van onzekerheid en somberheid’, zegt woordvoerder Peter Siebe. ‘Het is een beetje gissen waarom Johannes 1 de voorkeur kreeg boven Psalm 23. De tekst stond vorig jaar ook al hoog op de lijst. En in de Bijbel in Gewone Taal stond hij ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .