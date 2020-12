Miranda Klaver en Gerdien Bertram-Troost benoemd tot hoogleraren aan de VU

Amsterdam

Klaver is vanaf 1 januari 2021 hoogleraar ‘antropologie van religie’, met speciale aandacht voor het charismatisch christendom. De leerstoel wordt ondersteund door de Charismatische Werkgemeenschap Nederland. Klaver blijft verbonden aan de afdeling ‘beliefs en practices’ van de faculteit die onder leiding staat van VU-hoogleraar Gijsbert van den Brink. Hij is blij met de benoeming van zijn collega. ‘Klaver heeft een goede reputatie opgebouwd in onderwijs en onderzoek op haar vakgebied, en zich bovendien ontwikkeld tot een belangrijke kenner van het charismatisch en evangelisch christendom in binnen- en buitenland met een grote uitstraling in de media.’

Miranda Klaver studeerde cultur..

