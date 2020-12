Kerknieuws

beroepen te Houten: W.B. van der Wal te Monster.

geref. gemeenten

beroepen te Naaldwijk: D. de Wit te Borssele; te Grand RapidsCovell Avenue (Michigan, VS): A.T. Huijser te Sliedrecht; te Terwolde-De Vecht: J. de Kok te Westkapelle; te Vlissingen: J. IJsselstein te Utrecht (voor de zending in Cambodja).

bedankt voor Poederoijen: J. de Kok te Westkapelle.

