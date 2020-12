Kerkdiensten rond kerst in Heilig Land slechts heel kleinschalig

Jeruzalem

Volgens de Duitse lutherse predikant in Jeruzalem, Joachim Lenz, zal de kerstdienst in zijn kerk ‘op de binnenplaats van de pastorie’ plaatsvinden omdat in Israël momenteel slechts tien bezoekers tot een kerk mogen worden toegelaten. Op de binnenplaats is er ruimte en toestemming voor het dubbele. In de lutherse kerk van Bethlehem, in de Palestijnse gebieden, zullen veertig personen kunnen deelnemen aan de kerkdienst.

Ook dit jaar zullen enkele benedictijnen van de Dormitio-abdij in Jeruzalem in de kerstnacht te voet naar Bethlehem lopen. Zij nemen de namen van tienduizenden gelovigen, waarvoor hun gebed is gevraagd, op rollen mee naar de Geboortekerk. Grote groepen mogen dit jaar niet van Jeruzalem naar Bethlehem onderweg zijn. ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .