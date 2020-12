Katholieke kerk schrapt publieke avond- en nachtmis

De kerstnachtmis is voor rooms-katholieken de belangrijkste viering van het jaar.

Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans veel bezocht. De bisschoppen nemen het besluit om deze vieringen te schrappen dan ook met pijn in het hart, schrijven ze op de website van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.

Aanleiding voor dat besluit is de strenge lockdown, die premier Mark Rutte maandagavond aankondigde. Overdag gaan de eucharistievieringen op Eerste en Tweede Kerstdag wel door, met maximaal dertig bezoekers. Die missen zijn essentieel, vinden de bisschoppen. ‘De eredienst en de sacramenten bieden mensen geestelijk voedsel ter ondersteuning van het persoonlijk geloofsleven dat kracht, hoop en moed geeft, juist ook in deze moeilijke tijd’, schrijven ze.

De vieringen op kerstavond gaan over..

