Gebedsbijeenkomst in de open lucht in Kampen verboden

De burgemeester van Kampen heeft een gebedsbijeenkomst in de open lucht in zijn gemeente komende zaterdag verboden. Dat meldt de lokale krant De Stentor.

De organisatie ‘Laat Ons Aanbidden’, onder leiding van evangelist Daniël van Deutekom, wilde zaterdagmiddag een gebedsmanifestatie houden. De bedoeling was om met zo’n tweehonderd mensen in de open lucht zingen en bidden, onder leiding van een band. In november hield de organisatie zo’n bijeenkomst in Amersfoort.

Burgemeester Bort Koelewijn heeft dat na overleg met de GGD verboden, op basis van de Wet openbare manifestaties. Hij verwacht dat het in het weekend voor Kerst te druk is op de plek waar de manifestatie gehouden zou worden: het grasveld naast de Albert Heijn bij station Kampen Zuid. De burgemeester schrijft in een brief aan de organisatie dat de bescherming van de gezondheid in dit geval het verbod op de manifest..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .