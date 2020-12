Jan Leemhuis schrijft nieuwe versie 'Komt, verwondert u hier mensen'

Kerstliederen zingen, het zit er voorlopig echt niet in. Maar eens goed kijken naar de soms wat verouderde tekst van bekende kerstliederen, dat kan natuurlijk altijd. Net als vorig jaar vroeg missieorganisatie Ark Mission daarom aan mensen om een nieuwe vertaling van een oud lied in te sturen. Dit jaar ging dat om het lied ‘Komt, verwondert u hier mensen’. Vorig jaar werd het lied 'Nu zijt wellekome' hertaald.

Hilversum

De organisatie kreeg dit jaar 61 nieuwe vertalingen toegestuurd, en een jury vond de versie van Jan Leemhuis uit Hoogezand de beste. Leemhuis is er volgens de jury in geslaagd om ‘dicht bij de oorspronkelijke betekenis te blijven’ en toch ‘vernieuwend’ te zijn. Het origineel van dit lied stamt uit 1645, en staat nu als Lied 478 in het Liedboek voor de Kerken uit 2013.

De hertaling is net als vorig jaar opgenomen door Talitha Nawijn en Jan Willem van Delft, zodat deze met Kerst kan worden beluisterd. Het lied kent drie coupletten, hier volgt een gedeelte uit deze drie coupletten:

Kom dichtbij en raak verwonderd,

kom nieuwsgierig, zoek en vind,

kom nu, niemand uitgezonderd,

kom naar dit geliefde kind..

