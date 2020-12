'Kuyper helpt Japanse christenen in politiek'

Kampen

Harefa onderzocht de afgelopen jaren hoe Japanse christenen het denken van Kuyper over de plaats van christenen in de maatschappij kunnen toepassen, omdat hij ziet dat met name evangelische christenen zich nu vaak afzijdig houden van de politiek. Hij promoveert vandaag aan de Theologische Universiteit Kampen.

Nu is het niet zo dat christenen in Japan helemaal niet actief zijn in de politiek, zo was minister-president Ohira Masayoshi (1910-1980) bijvoorbeeld protestants christen, maar uitte hij zich nooit over zijn geloof, omdat hij dit volgens Harefa een privézaak vond. Dat geldt volgens hem voor meer christenen, waarbij zeker evangelischen ook nog eens elke vorm van politieke betrokkenheid mijden.

Harefa denkt dat dit komt om..

