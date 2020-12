Paula Clark wordt de eerste zwarte vrouwelijke bisschop in de Episcopaalse Kerk

Chicago

Clark wordt bisschop in het bisdom Chicago. Ze is nu actief in het bisdom Washington. De Episcopaalse Kerk vormt een afsplitsing van de Anglicaanse Kerk. Deze scheiding kwam tot stand tijdens de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd. De bekendste bisschop in deze kerk is Michael Curry, die in 2018 een indrukwekkende preek hield tijdens het huwelijksbevestiging van de Britse prins Harry en actrice Meghan Markle.

Clark werd gekozen tijdens een Zoom-bijeenkomst. De Episcopaalse Kerk kan met deze benoeming een voorbeeld vormen voor de rest van het land, zei Clark nadat ze haar verkiezing had aanvaard. Hoewel Clark de eerste zwarte vrouwelijke bisschop is in haar kerkgenootschap, is ze niet de eerste zwarte vrouw die bisschop wordt. In 2..

