Nieuw advies in de maak voor kerkdiensten tijdens lockdown

Den Haag

De coronawerkgroep van de Protestantse Kerk in Nederland kwam na de toespraak van de premier met een advies, dat maandagavond laat besproken werd door het moderamen van het 1,7 miljoen leden tellende kerkgenootschap. Over de uitkomst daarvan werden maandag geen mededelingen gedaan. De Protestantse Kerk wacht eerst een advies af van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. Deze belangenorganisatie voor kerkgenootschappen in Nederland komt hoogstwaarschijnlijk dinsdag met een reactie op de aangescherpte coronamaatregelen.

Er gaan binnen de Protestantse Kerk stemmen op het maximumaantal van dertig bezoekers verder terug te brengen of zelfs helemaal geen kerkgangers meer toe te laten. Zo sprak Maarten Wisse, hoogleraar dogmatiek ..

