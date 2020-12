Corona zorgt voor veel eenzaamheid bij koorzangers

Door corona is de Nederlandse koorwereld in een grote crisis gestort. Koorzangers voelen zich ‘somber, eenzaam en leeg’, nu ze niet meer samen mogen zingen. Bovendien raken kerken daardoor mensen kwijt.

Dat zegt liturgiewetenschapper Hanna Rijken, verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Zij doet onderzoek onder koorzangers die vóór de coronacrisis in kerkdiensten zongen. Er kwamen meer dan duizend reacties.

Voor ongeveer een derde is het koor hun enige link met de kerk, zegt Rijken. Zij komen in de kerk als hun koor zingt, verder niet. ‘Door de crisis raakt de verbondenheid met de kerk voor deze mensen uit beeld.’ Onlinevieringen volgen veel koorzangers niet, want dan voelen ze het gemis van het zingen nog meer.

Het onderzoek toont aan hoe belangrijk samen zingen voor mensen is, zegt Rijken. ‘Vooral oudere zangers geven aan dat ze zich nu eenzaam voelen. Stel je voor dat je twintig, dertig jaar elke week naast elka..

