Marokko voert als eerste land in Arabische wereld lessen over jodendom in op scholen

Koning Mohammed VI van Marokko (midden) bezocht in januari 2020 het joodse museum 'Bayt Dakira' (Huis van herinnering) in de stad Essaouira. In Marokko is de islam staatsgodsdienst en de koning geldt als de religieuze leider.





(beeld Marokkaans Koninklijk Paleis / afp)