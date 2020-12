Leger des Heils helpt kunst in coronatijd

Berlijn

Het Leger des Heils in Berlijn helpt uitvoerende kunstenaars, die door de coronacrisis veel inkomsten mislopen. In een levende ‘artventskalender' geeft elke dag om 17 uur een kunstenaar een eenpersoonsvoorstelling in een adventsdecor: dans, theater, muziek of voordracht. Die zijn ook online te zien. De kunstenaars krijgen er duizend euro voor. Pakketbezorger UPS is sponsor. <

