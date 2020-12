Kaarsjes en véél cadeaus tijdens Chanoeka

Amsterdam

Je hebt 44 kaarsjes nodig om Chanoeka te vieren, het joodse feest dat donderdagavond begon en acht dagen duurt. ‘Ik haal ze meestal in de winkel van de Portugese Synagoge hier in Amsterdam. Of ik gebruik kerstboomkaarsen van de Hema, alleen moet ik dan de onderkant een beetje bijschaven zodat ze in de chanoekia passen', zegt Judith Frishman. De gepensioneerde hoogleraar Jodendom stak donderdagavond het eerste kaarsje aan, dat dezelfde avond opbrandt. De volgende dag worden er twee aangestoken. Totdat er volgende week donderdagavond acht kaarsen branden in de negenarmige kandelaar. Het kaarsje in de negende houder fungeert elke avond als aansteker.

Dit jaar is ‘het gezelligste feest van het joodse jaar' een stu..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .