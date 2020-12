Predikant Yme Horjus houdt een pleidooi voor onderlinge tucht: ‘Tucht trekt mensen er weer bij’

Yme Horjus, emeritus-baptistenvoorganger: 'We moeten elkaar niet de maat nemen. Maar als we elkaar met een open houding en met empathie benaderen, moeten we elkaar kunnen aanspreken.’

Kampen

Uw ouders hebben ten onrechte onder tucht gestaan; wat is er gebeurd?

‘Het was voor hen als een donderslag bij heldere hemel: ze mochten niet meer aan het avondmaal en geen functies in de gemeente meer vervullen. Dat kwam zonder aankondiging, zonder vermanende gesprekken. Nog altijd is onduidelijk wat precies de reden was. Mijn vader heeft zich altijd afgevraagd wat hij verkeerd heeft gedaan. In de brief van de kerkenraad aan mijn ouders werd gesproken van ‘verstoorde verhoudingen’. Ik houd het erop dat het een persoonlijk conflict was. Mijn moeder was kritisch en werd op deze manier kaltgestellt, onschadelijk gemaakt. Nadat de Unie van Baptistengemeenten zich ermee had bemoeid, werd de maatregel teruggedraaid.’

‘Vragen stellen is een b..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .