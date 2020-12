Mechteld Jansen vertrekt als rector PThU, keuze gemotiveerd door corona

Mechteld Jansen vertrekt per 31 augustus 2021 als rector van de Protestantse Theologische Universiteit. Zij kreeg deze positie in 2014, als eerste vrouw.

De Raad van Toezicht gaat nu een profielschets opstellen voor haar opvolger en hoopt deze in januari 2021 te presenteren. Dit doet zij samen met de enkele studenten en docenten uit de universiteitsraad. De nieuwe rector komt uit de kring van hoogleraren die voor ten minste 80 procent van de werktijd in vaste dienst aan de universiteit zijn verbonden.

duurzame relaties

Jansen geeft in een verklaring aan naar haar besluit te zijn toegegroeid. ‘Nu ik het zevende jaar in ga als bestuurder, voelt het als een natuurlijk moment om het stokje over te geven, ook al eindigt het iets eerder dan mijn formele tweede bestuurstermijn.’ De coronacrisis die tijd voor reflectie bood, motiveerde haar om aan de slag te gaan met andere projecten..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .