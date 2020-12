Welk bijbels dagboek ga ik komend jaar gebruiken? Een greep uit het aanbod

De keus voor een bijbels dagboekje is een persoonlijke. Geef je de voorkeur aan een dagelijkse, diepgravende overdenking? Wil je eens in de week met een korte overpeinzing stilgezet worden of juist samen praten over de rol van geloven in je leven? Een greep uit het aanbod.

Als goud door vuur beproefd

Maarten Luther. Uitg. Den Hertog, Houten 2020. 190 blz. € 20,90





Ook bijna 475 jaar na zijn overlijden blijven er werken van hem verschijnen: Maarten Luther. Nadat Luther in 1517 protestants was geworden, heeft hij dan ook veel geschreven. Het boek dat deze zomer van hem verschenen is, bevat zestig stukken die bij elkaar de volledige eerste brief van de apostel Petrus bespreken. Deze rondzendbrief is opgenomen in de Bijbel. Het boek bevat fragmenten van preken van Luther over deze brief van Petrus en is samengesteld door Hugo van Woerden. Het boek is dus een bloemlezing. Dat er overdenkingen van Luther over deze brief in het Nederlands verschijnen, is uniek, schrijft Van Woerden in zijn voorwoord. Op vier preken ..

