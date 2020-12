Tomás Halík ziet nog een taak: een nieuwe kerkhervorming

Tomás Halík vertelt in zijn boek boeiende verhalen over de ondergrondse kerk.

Hoe je denkt en voelt en wat je van allerlei zaken vindt, heeft vaak van alles met je levensloop te maken. Bij de Tsjechische priester en filosoof Tomás Halík (1948) is dat zeker zo. Opgegroeid in een humanistisch gezin; in de strengste jaren van het communisme kwam hij tot geloof. Illegaal tot priester gewijd, zonder dat zelfs zijn moeder (die in 1986 overleed) het ooit heeft geweten. Actief in de ondergrondse kerk en de dissidente beweging. Daarna - tot op vandaag - werkzaam op de snijvlakken van kerk, wetenschap, het publieke debat en de politieke macht.

Dat maakt het lezen van zijn autobiografie de moeite waard. Die is in drie fasen tot stand gekomen: een Tsjechische interviewbundel bij zijn vijftigste verjaardag (1998), zijn eigen le..

