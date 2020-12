'Kerstster' op z'n duidelijkst te zien

Amersfoort

Wie de komende weken in zuidwestelijke richting naar de hemel kijkt, maakt kans een bijzonder verschijnsel te zien. De planeten Jupiter en Saturnus staan namelijk zo dicht bij elkaar dat ze bijna als één ster zijn te zien. Het hoogtepunt van deze zogenoemde conjunctie is op 21 december. Bij helder weer zijn de planeten in Nederland te zien tussen 17.15 uur en 18.15 uur. De laatste keer dat zo’n ‘Kerstster’ of ‘Ster van Betlehem’ zo duidelijk te zien was, is bijna 800 jaar geleden. De banen van Jupiter en Saturnus kruisen elkaar na dit jaar pas weer in 2080. <

