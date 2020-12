Domineer Jan Verhoeven verzet zich tegen het consumentisme. ‘De kerk is niet de leverancier van hoe ik het wil hebben.’

Wordt er in de kerken wel goed gepreekt? In elke geval niet zo dat heel Nederland het wil horen. Dat houdt dominee Jan Verhoeven bezig. Hij vraagt het zichzelf ook voortdurend af: preek ik wel goed genoeg? ‘Dat is zoeken en bidden; er is geen trucje voor.’

Per 1 januari 2021 is Jan Verhoeven voorzitter van de Gereformeerde Bond, een behoudende stroming binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Jan Verhoeven (60) is een dominee van de klassieke soort. Hij hecht aan de belijdenis van de kerk, ergert zich aan kerkleden die zoeken naar een leukere kerk en wijst het individualisme aan als het belangrijkste front in de kerken. Doordeweeks draagt hij een pak met gepoetste schoenen; op zondag gaat de toga aan. Dat vindt hij belangrijk. Zo laat hij zien dat hij een dienaar van de kerk is. Hij bekleedt een ambt en mag Gods Woord doorgeven, hoe vreemd dat voor de buitenwereld ook zal klinken. ‘Dat er iets tot je gezegd wordt, is wezenlijk. Geloof is ontvangend van aard.’

Per 1 januari 2021 is hij voorzitter van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. Sociologisch gezien is het de rechterflank van de kerk, al zou hij he..

