Christelijke vrouw (24) weigert bekering tot islam en wordt vermoord

Bij een bushalte dicht bij de Pakistaanse hoofdstad Islamabad is een vrouw doodgeschoten. Ze had geweigerd te trouwen met een moslim en zich te bekeren tot de islam.

Islamabad

De christelijke Sonia Bibi (24) en haar familie hadden enkele dagen voor haar dood het huwelijksvoorstel van een man met de naam Mohammed Shehzad afgewezen, zo melden bronnen rond de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood. Shehzad is de vermoedelijke dader. Op maandag 30 november zou hij Bibi meerdere keren in het hoofd hebben geschoten. De politie is nog op zoek naar hem. Een mogelijke medeplichtige van de man is in hechtenis genomen.

Als huishoudster was Bibi de belangrijkste kostwinner van haar familie. Kerk in Nood schrijft dat er bezorgdheid is over het welzijn van haar ouders en drie jongere zussen en broertje. Neville Kyrke-Smith, nationaal directeur van Kerk in Nood in het Verenigd Koninkrijk uit zijn schrik over de moor..

