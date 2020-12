'Deze kerk in New York is onze Notre Dame'

Het was een van de oudste kerken van New York: Middle Collegiate Church in East Village. Een verwoestende brand legde het gebouw zaterdagnacht in de as.

De toren met de kerkklokken staat nog overeind, maar onderzoek moet uitwijzen of ook die niet te veel door de brand zijn beschadigd. De neogotische kerk werd gebouwd in 1891.

De kerkelijke gemeente, die behoort tot de Reformed Church in America, is nog ouder en werd in de zeventiende eeuw gesticht door Nederlanders, toen New York nog Nieuw-Amsterdam heette. 'Dit is onze Notre Dame', zei een van de kerkbestuurders tegen The New York Post, waarmee ze niet alleen het gevoel van de gemeenteleden maar ook van heel veel New Yorkers zei te vertolken.

Burgemeester Bill de Blasio heeft laten weten dat de stad alle hulp zal bieden om de kerk te herbouwen. Het is nog onduidelijk hoe de brand kon ontstaan. <