Voorganger megakerk VS overleden aan corona, kerkdiensten binnen ondanks verbod

Een voorganger van een megakerk in de Amerikaanse staat Californië is overleden aan corona. Tegen de regels in hield de kerk sinds enkele weken weer kerkdiensten binnenshuis.

Uitnodiging voor herdenkingsdienst voor pastor Bob Bryant van Water of Life Community Church in Californië die overleed aan corona. (beeld Water of Life Community Church)

Fontana

Bob Bryant (58) was achttien jaar pastor van de evangelisch-charismatische Water of Life Community Church in San Bernardino County, ten oosten van Los Angeles. Hij werd ziek tijdens een vakantie en bezocht de kerk niet meer toen hij covid-symptomen kreeg. Bryant overleed vorige week, maandag is er een herdenkingsdienst. ‘Pastor Bob is waar hij altijd graag wilde zijn, in de aanwezigheid van Jezus’, schreef senior voorganger Dan Carroll in een verklaring. ‘Met grote passie hield hij van God en van mensen.’

De Water of Life Community Church sloot net als andere kerken in Californië aan het begin van de coronacrisis de deuren. In mei lobbyde Carroll met andere voorgangers bij de staat om kerken tot essentiële organisaties te..

