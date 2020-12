‘Vergeet ons hier in Venezuela niet in jullie gebeden’

De kleine gereformeerde kerkgemeenschappen in het overwegend rooms-katholieke Venezuela hadden het al niet makkelijk. Nu boven op de economische crisis ook nog de coronacrisis is gekomen, schudden de kerkjes op hun grondvesten.

Verschrikkelijk vond zakenman Freddy Melendez (62) het dat de Venezolaanse economie kapot werd gemaakt door wanbeleid van de regering. Vooral het medicijnengebrek kon hij niet verkroppen. De opticien stond daarom kerkleden bij van de kleine, gereformeerde kerk in Valencia. Totdat hijzelf vorige week aan corona overleed. Zijn echtgenote, Janet Herrera, getuigt niettemin: ‘God is goed’ en dankt God voor zijn leven.

Sinds de start van de coronapandemie is Venezuela afgesloten van de buitenwereld. Door de lockdown kunnen veel Venezolanen geen geld meer verdienen en er is nauwelijks nog eten te koop. ‘Door de hyperinflatie is alles extreem duur in Venezuela: eten, kleding en..

