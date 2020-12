Eindelijk Israëlische grond kussen

Tel Aviv

‘Het verlangen naar Jeruzalem is groot’, vertelt Sara van Oordt van Christenen voor Israël. De afgelopen jaren is zij drie keer te gast geweest bij de Falash Mura-gemeenschap in Gondar, Ethiopië. ‘Generatie op generatie werd doorgegeven dat zij op een dag zouden terugkeren naar Jeruzalem.’ Voor 316 Ethiopische Joden van Falash Mura was afgelopen donderdag dé dag dat zij in Tel Aviv uit het vliegtuig stapten en gelijk de Israëlische grond kusten. Er werd op de sjofar geblazen en premier Benjamin Netanyahu plengde een paar tranen. ‘Ik kan me niet herinneren dat ik zo ontroerd ben geweest. Het is zo’n duidelijk beeld van het zionisme’, vertelde Netanyahu de aanwezige me..

