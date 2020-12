'Ontslagen Hillsong-pastor was narcistisch'

Sydney

Het gedrag van de ontslagen 'dominee van de sterren' Carl Lentz riep al langer vragen op bij de leiding van zijn internationaal opererende megakerk Hillsong. Dat blijkt uit woorden van Hillsong-leider Brian Houston in een telefoongesprek dat in handen is gekomen van de Britse krant Daily Mail. Lentz was voorganger van de New Yorkse vestiging van Hillsong Church, waar ook popsterren als Justin Bieber zich geregeld lieten zien. Hij werd begin november vanwege overspel uit zijn ambt gezet. In de audio-opname zegt Houston dat Lentz'..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .