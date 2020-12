Geloven in Nuth? ‘Dat is verleden tijd’, volgens een dorpsbewoner. Maar niet voor Poolse arbeiders

In het Limburgse Nuth luisteren op een gemiddelde zondag twintig mensen naar de online mis vanuit de Bavokerk. Maar de veldkruisen en kapelletjes in de omgeving worden trouw bezocht. De vanouds hervormde Fred Dijkstra regelde een nieuw veldkruis in het dorp, op de plek waar hij altijd speelde.

‘Fred Dijkstra - Dijkstrá’, herhaalt hij nog eens veelbetekenend. De 72-jarige is import in Limburg, maar een begrip in zijn dorp Nuth. ‘Mijn grootouders kwamen vanuit Friesland om hier te werken. Ze waren een van de 36 hervormde gezinnen in het dorp’, vertelt hij. ‘Van de hervormde gemeenschap is weinig meer over, door de vergrijzing.’

Dijkstra zit in zijn scootmobiel voor zijn huis, in de zon en uit de koude novemberwind. Werkelijk elke automobilist en voorbijganger wordt vertrouwelijk begroet. Een aangelijnde hond, die enthousiast tegen zijn borstkas springt, krijgt geroutineerd een snoepje uit zijn jaszak.

Nuth is een redelijk grote gemeente vlak bij Heerlen. Op de vraag waar hij aan denkt bij de zin ‘geloven in Nuth’, antwoordt Dijkst..

