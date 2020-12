De echte goedheiligman redde kinderen van seksueel misbruik: ‘Hij was iemand met pit’

Je schoen zetten, waar dan ’s ochtends iets lekkers in zit, cadeautjes die zogenaamd door de schoorsteen worden gegooid, een weldoener in de nacht die anoniem wil blijven, een zak die zomaar voor de deur staat, speculaaspoppen en chocolademunten, het grote boek, de mijter en de staf - al die grote en kleine sinterklaastradities gaan terug op een man die echt heeft geleefd, begin vierde eeuw: Nikolaas van Myra. Een vriend van de armen, een strijder tegen onrecht. Een man met een groot hart, die ook rake klappen kon uitdelen als hij vond dat het nodig was. Een bisschop die seksueel misbruik bestreed en voorkwam.

Hoe komt het dat er - zeventienhonderd jaar na zijn leven - nog verhalen over Nikolaas worden verteld en dat zijn feest elk jaar wordt gevierd? Dat er over de hele wereld kerken naar hem zijn genoemd? Het St. Nicholas Center, de grootste en meest serieuze informatiebron over Sinterklaas op internet (Engelstalig), telt er meer dan 6500.

De verhalen over hem deden al tijdens zijn leven de ronde. De oudste bron is van omstreeks het jaar 400 - en dat is maar 55 jaar na zijn dood op 6 december 343, korter dan voor ons de Tweede Wereldoorlog geleden is. Het is een anonieme levensbeschrijving, waaruit één verhaal bewaard is gebleven. Dat gaat over drie generaals, Nepotianus, Ursus en Eupoleonis, die onschuldig ter dood zijn veroordeeld - door ni..

