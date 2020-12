Waar is God in de crisis? Klagen bij God over corona mag, leren de psalmen

Hoe ga je om met de geloofsvragen die corona oproept? En waar is God te vinden in deze crisis? Met een boekje en webinars willen predikanten hierover het gesprek in de kerken op gang brengen. ‘Oneliners zijn de dood in de pot.’

Gemeenteleden ontmoeten elkaar veel minder in coronatijd, waardoor het gesprek over God en geloof minder makkelijk tot stand komt. ‘En dat terwijl er wel van alles in hoofden en harten van mensen omgaat.’

Amersfoort

De coronacrisis zit het kerkelijke gesprek over God en geloof flink in de weg. ‘En dat terwijl er wel van alles in hoofden en harten van mensen omgaat’, zegt Julia van Rijn, een van de elf classispredikanten van de Protestantse Kerk in Nederland. Dat knaagt bij haar en haar collega’s, die nadrukkelijk zijn aangesteld om geestelijk leiding te geven. ‘Want’, zegt dominee Trinette Verhoeven, ‘het geloofsgesprek stimuleren is voor ons als classispredikanten een belangrijke taak’.

Een aantal van deze predikanten stak daarom de afgelopen tijd de koppen bij elkaar. Het resultaat daarvan werd vrijdag gepresenteerd: het boekje Als het leven kantelt. Psalmen in coronatijd en bijbehorende webinars. Daarin leren deelnemers hoe ze het geloofsge..

