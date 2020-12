Missionaire organisatie IZB stopt met ‘papieren evangelist’ Echo

Na 67 jaar is er een einde gekomen aan het evangelisatieblad Echo. De missionaire organisatie IZB, actief binnen de Protestantse Kerk in Nederland, stopt met de uitgave.

Dat staat in een brief aan de verspreiders van het blad. De kersteditie die recent van de persen rolde, is meteen het laatste nummer. Voor met name hervormden is de ‘papieren evangelist’ een vertrouwd gezicht. Naast verhalen en interviews bevatte het blad de mogelijkheid achterop lokale kerkdiensten af te laten drukken. Zo kon de Echo ingezet worden als middel om mensen uit te nodigen.

De eerste Echo verscheen op 1 oktober 1953. Lange tijd verscheen het blad elke maand, daarna ging de frequentie terug naar tweemaandelijks tot de laatste jaren twee keer per jaar, met Kerst en Pasen.

