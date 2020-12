God is verborgen aanwezig, zegt dominee Rietkerk. Waar moeten wij Hem dan zoeken?

Kun je Gods hand aanwijzen in de geschiedenis? Ja, vindt dominee Wim Rietkerk. ‘Het is wel zo dat God vaak juist verborgen aanwezig is.’

Gods hand aanwijzen in de geschiedenis, het is een precair gebeuren. Wat de ene christen als Gods hand ziet, zal de ander misschien zelfs verafschuwen. Het noemen van het jaartal 1948 is wat dat betreft voldoende. Dat weet Wim Rietkerk, emeritus predikant in de Nederlands Gereformeerde Kerken, ook wel. Toch schreef hij een boek over de hand van God.

Het ontstaan van de staat Israël komt hierin ook aan de orde, maar de aanleiding was de coronacrisis. ‘Veel mensen vragen zich af wat die crisis ons te zeggen heeft.’ Een pasklaar antwoord heeft Rietkerk niet, maar één ding weet hij wel: elke crisis is een teken van het naderende koninkrijk van God, zoals een wee dat is bij een vrouw die op het punt staat om een kind op de wereld te zetten. Di..

