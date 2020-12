Analyse geloof & theologie: Waarom een leuke dominee zomaar een probleem kan worden

Het was zo’n aardige vent, zeiden de mensen. Zo vriendelijk en benaderbaar. Een knappe man ook. En zijn preken waren enorm inspirerend … Nu is de dominee weg. ‘Ten val gekomen’, zoals dat heet. En de gemeente én hijzelf zitten met de brokstukken.

Hoeveel voorgangers kunnen zeggen dat ze bevriend zijn met popsterren als Justin Bieber en Selena Gomez? Wie heeft zijn kerk in tien jaar tijd van bijna niks zien groeien naar 8000 wekelijkse bezoekers? Carl Lentz (38) had het allemaal. Totdat de predikant van Hillsong New York - bekend om zijn gespierde figuur, zijn tattoo’s en zijn diepe V-halsshirts - ineens al vijf maanden lang een affaire bleek te hebben. Hillsong-leider Brian Houston ontsloeg Lentz op staande voet.

Het echtpaar Lentz werkt nu met ‘intense relatietherapie’ aan hun huwelijk. De sterren hebben inmiddels vrijwel allemaal afstand van dominee Lentz genomen.

Is het niet wonderlijk dat de succesvolste kerken van vandaag mensen allereerst op Jezus willen wijzen en tegelijk zo..

